Буи-радиомаяки отправили из Севастополя в Архангельск

В начале июня к Белому морю по Северной Двине отправятся необычные «путешественники» — исследовательские буи-радиомаяки. Они станут частью экологического проекта «Море волнуется: загрязнение северных морей», цель которого — изучить, как бытовой мусор из бассейна реки попадает в море.

В подготовке дрейфующих буев приняли участие сотрудники НИЛ СевГУ «Морские наблюдательные системы» им.Мотыжева при содействии индустриального партнера — компании «Марлин-Юг», сообщила пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

«Нам пригодился опыт работы с низкоорбитальными спутниковыми группировками для передачи гидрометеорологической информации с использованием спутниковых терминалов и антенн нашей собственной разработки, которые применяются в автоматизированных буйковых станциях. Небольшие шарообразные буи, оборудованные спутниковыми GPS-трекерами, можно сбросить в течение реки в местах скопления мусора и затем следить за их траекториями», — рассказал руководитель НИЛ «Морские наблюдательные системы» Мария Стародуб.

Цель проекта «Море волнуется: загрязнение северных морей», который выполняется под эгидой национального парка «Кенозерский» (Архангельск), состоит в изучении антропогенной нагрузки на природные компоненты и экосистемы Белого моря. Одной из задач проекта является исследование путей перемещения бытового мусора по бассейну Северной Двины в Белое море, а также привлечение внимания жителей региона к проблеме загрязнения побережья. Для ее решения были созданы дрейфующие буи, которые отслеживают перемещение мусора на поверхности воды и оперативно передают исследователям информацию через спутники.

Буи отправили из Севастополя в Архангельск. В начале июня их спустят в реку сотрудники национального парка «Кенозерский».