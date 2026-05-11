10 номинаций для народных мастеров

Премии будут вручаться на конкурсной основе в 10 номинациях. Так, награды получат лучший мастер народного художественного промысла, лучший молодой специалист, лучшее предприятие в области народных промыслов. Также премиями будут отмечены лучший общественный проект по продвижению народных промыслов и лучший образовательный или наставнический проект. Отдельной награды будет удостоен лучший туристский маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов.

Участвовать в конкурсе на соискание премий смогут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане. Решение о присуждении будет принимать специальный совет, созданный при Министерстве промышленности и торговли.

В 2026 году лауреаты премии получат памятные статуэтки и дипломы, сообщила пресс-служба кабмина РФ.