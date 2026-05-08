В «Артеке» завершили реконструкцию очистных сооружений

На территории Международного детского центра «Артек» завершены работы по реконструкции и модернизации комплекса очистных сооружений производительностью более 4,5 тысяч куб.м в сутки.

«Артек» — гордость нашей страны, и его инфраструктура должна соответствовать самому высокому уровню. Поэтому по поручению Президента системно занимаемся модернизацией детского центра. Эта работа направлена на создание современных условий для отдыха и развития детей. Силами «Единого заказчика в сфере строительства» завершили масштабную реконструкцию очистных сооружений, которые не обновлялись с 1960-х годов. Они окажут влияние на улучшение экологической ситуации Черного моря в Республике Крым. Производительность новой линии — более 4,5 тысяч кубометров в сутки. Теперь очистные сооружения работают автоматически и позволяют не только безопасно сбрасывать воду в природные водоёмы, но и использовать её для технических нужд центра. Всего к новой системе подключено свыше 190 зданий и сооружений», — сообщил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

До реконструкции общая схема водоотведения хозяйственно-бытовых стоков представляла собой систему самотечных канализационных сетей, разбитых на несколько бассейнов водосбора. Теперь на территории крупнейшего в мире детского образовательного центра обустроена современная система наружных сетей водоснабжения и канализации.

В ходе реконструкции комплекса очистных сооружений специалисты установили блоки биологической очистки, доочистки и механического обезвоживания осадка, воздуходувную станцию, хлораторную и блочную трансформаторную станцию. Полностью обновлено свыше 8,5 километров сетей водоснабжения и водоотведения, а также более 12 километров наружных кабельных линий.

Возведение новых и модернизация существующих объектов «Артека» проводятся в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».