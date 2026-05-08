Усиливают контроль за бездомными животными и борьбу с опасными инфекциями

Полномочия севастопольской ветеринарной службы расширены. Она займется борьбой с опасными инфекциями и полным сопровождением работы с животными без владельцев.

Власти Севастополя утвердили новое положение о Главном управленим ветеринарии и расширили функции городского ветеринарного центра.

Согласно новой редакции документа, Главное управление ветеринарии будет отвечать не только за карантин, контроль продукции животного происхождения и профилактику заболеваний, но и за вопросы биологической безопасности. Ведомству также передали координацию работы с бездомными животными и взаимодействие с государственными системами учета животных.

Отловом животных, перевозкой, размещением в приютах, возвратом владельцам и поиском новых хозяев займется Севастопольский ветеринарный центр. В положении подробно прописан порядок обращения с животными после отлова. Если собака или кошка не проявляет немотивированной агрессии, после проведения ветеринарных мероприятий ее смогут вернуть на прежнее место обитания. Животные, которых нельзя выпустить обратно, останутся в приютах до передачи новым владельцам.

Кроме этого ветеринарные службы получили право вводить ограничительные меры, организовывать лабораторную диагностику и проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации опасных заболеваний животных. При этом профильные учреждения обязаны формировать резерв лекарств, дезинфицирующих средств, оборудования и защитных материалов на случай чрезвычайных ситуаций и вспышек инфекций.

В Севастополе регулярно объявляется карантин по бешенству в различных районах города. В 2022 году в Севастополе за антирабической помощью (вакцинирование против бешенства, предназначенное для обязательной иммунизации людей, подвергшихся укусам или ослюнению неизвестными животными) в медучреждения обратились 837 человек, в 2023 году — 976, за первый квартал 2024 года — 234 человека.

В городе до сих пор нет государственного приюта. Брошенные животные живут на улицах города и сбиваются в агрессивные стаи.