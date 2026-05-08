Стартовал хоккейный турнир «Кубок Победы»

Среди участников — взрослые и детские хоккейные команды: «Черноморец», «Южные пингвины», «Динамо-Севастополь», «Корсунь», «Заря», а также две команды по следж-хоккею. Это первые соревнования в новом Ледовом дворце, анонсированные 18 марта 2026 года губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым Президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме хоккея и следж-хоккея в ледовом дворце планируют развивать фигурное катание. Перед хоккейным матчем собравшиеся увидели выступление представительницы этого красивого вида спорта. Будет создана Школа фигурного катания, в которой смогут тренироваться 60 юных фигуристов.

Старт хоккейному турниру дал губернатор Михаил Развожаев, а первыми на лед вышли команды юных хоккеистов «Черноморец» (Севастополь, ЦСКА) и «Южные пингвины» (Симферополь).

— Сегодня весь хоккейный полуостров здесь, участвуют и наши ребята — команды детские и взрослые. Также будут проведены первые соревнования по следж-хоккею, — сказал М.Развожаев.

По его словам, севастопольская команда по следж-хоккею сейчас только формируется, уже закуплена необходимая форма. В программе первого дня соревнований запланировано проведение мастер-класса по следж-хоккею, с участием спортсменов из Симферополя.

Глава города высказал уверенность, что севастопольская команда по следж-хоккею примет всех желающих влиться в это новое спортивное движение.

— Уверен, что в новом Ледовом дворце сформируется хорошая школа, по всем заявленным направлениям будут приходить ребята, заниматься, добиваться успеха, выезжать на Всероссийские соревнования, а в будущем и на международные, — отметил М.Развожаев.

Ледовый дворец «Севастополь» — это полноценный спортцентр площадью 10 тысяч метров. На трех его этажах разместились залы для хореографии, тренажерные залы, тренерские, раздевалки.