Продолжают обсуждать соглашение о такси

В Крыму и Севастополе идут сложные переговоры о заключении соглашения в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. Неурегулированность региональных законов делает работу легальных таксистов на территории соседних регионов незаконной.

Депутат заксобрания Севастополя Вячеслав Камзолов принял участие в рабочей встрече с председателем Комитета Госсовета Крым по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерием Коваленко и депутатом Госсовета Крыма Валерием Аксеновым.

Очередной раз парламентарии соседних субъектов говорили о заключении соглашения в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. Суть проблемы в том, что таксисты не могут легально работать в другом регионе. Как отметил севастопольский депутат причиной тому являются различия в подходах к оснащению автомобилей такси в Крыму и Севастополе.

— Существующая норма закона лишает граждан возможности, к примеру, вызвать для поездки домой из другого региона своего проверенного перевозчика, — объяснил В.Камзолов.

В чем сложности урегулирования законодательных норм, севастопольский парламентарий не уточнил, лишь популистски отметил, что будущее соглашение позволит повысить комфорт и положительным образом повлияет на стоимость перевозок пассажиров и багажа легковыми такси между двумя субъектами.

При этом из ответа Министерства транспорта Республики Крым на информационный запрос «Севастопольской газеты» стало известно, что проблема не решается, потому что именно «в Севастополе на законодательном уровне отсутствуют требования к транспортным средствам, используемым в пассажирских перевозках легковым такси».

С 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ. В Крыму в региональное законодательство были внесены изменения, которые с 1 декабря того же года ввели в республике дополнительные требования, предъявляемые к легковым автомобилям, относительно их вместимости, цвета и экологичного класса двигателя. Тем временем в Севастополе изменения в местный закон до сих пор не внесены.

Справедливости ради стоит отметить, что на официальном сайте правительства Севастополя 6 мая было опубликовано уведомление о подготовке проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 25.10.2021 № 533-ПП «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Это первое реальное действие в череде многочисленных встреч и обсуждений, которое в результате должно привести к подписанию долгожданного соглашения.