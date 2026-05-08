«Ночь музеев» в Херсонесе пройдет на трех площадках

Ночь Музеев в Херсонесе в этом году пройдет на территории Древнего Херсонеса, в музее Античности и Византии, а также на территории нового Фондохранилища на Античном проспекте. Последнее в этот день откроется для гостей впервые.

«Ночь музеев» в этом году пройдет 16 мая с 17.00 до 22.00, при поддержке Министерства культуры России. Тема этого года – «Родное» – перекликается с Годом единства народов России. Родную историю предлагают узнать глубже, посетив выставки, мастер-классы и концерт, ориентированные на взрослых и детей.

В музее-заповеднике

Время проведения на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» — 17.00-20.00.

Посетителям предложат поучаствовать в викторине на знание древнего городища или посетить экскурсию «Херсонес в кинематографе» (по предварительной регистрации). С 19.00 до 20.00 состоится праздничный концерт, где прозвучат известные произведения советской эстрады. Их можно будет петь хором для создания дружеской атмосферы.

Местным обеспечен бесплатный вход (по предъявлении документа с пропиской), иногородние проходят по билетам стоимостью 500 рублей.

В Музее Античности и Византии

Там «Ночь музеев» пройдет с 18 до 22 часов (вход свободный).

Посетителей ждет выставка картин Олега Танцюры, а еще реконструкторы, которые предстанут в образах средневековых рыцарей.

Выставку «Херсонес: из прошлого в будущее» (последняя экскурсия начнется в 21.00) в этот вечер можно будет посетить по скидке.

Также предложат самостоятельно осмотреть зал с фрагментами мраморных скульптур, терракотовых статуэток и эпиграфических памятников из музейных фондов.

В Фондохранилище на Античном проспекте

Посетителей там ждут с 18 до 22 часов (вход свободный). Это будет оригинальное погружение в историю через интерактивное театрализованное представление, которое состоится на Центральной аллее, где оживут памятники разных эпох.

Для участников мероприятия подготовлена стендовая выставка, а также экскурсия об истории археологического объекта.

Самое интересное будет происходить во внутреннем дворике, там запланирована музыкальная программа «От Античности до Византии», с возможностью освоить античные и средневековые танцы.

Не обойдется без бесплатных мастер-классов по гончарному, литейному, стеклодувному делу и каллиграфии.

Для любителей археологии предложат выставку «Херсонесское приграничье. Зарисовки из жизни соседей. По материалам раскопок 2018 года «Фронтовое-3». На выставке представят более 140 находок из мужских и женских погребений: керамика, изделия из металла и стекла, редкие украшения римской эпохи.

Как лучше доехать.

Для посетителей «Ночи музеев» на площадках организован дополнительный рейс автобуса №74, он будет курсировать с 18.00, не реже одного раза в час. Конечная остановка – «Фондохранилище музея».