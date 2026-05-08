Мужчина хотел тишины

Молодой человек работал курьером на арендованном автомобиле Hyundai Solaris. В тот злополучный день он приехал с заказом в очередной двор и, не выключая музыку в салоне, поднялся в квартиру.

Громкие звуки не понравились одному из жильцов. С балкона он стал кричать, чтобы водитель убавил децибелы. Так как реакции не последовало, мужчина бросил в направлении автомобиля кирпич, но попал. Сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей.

Курьер вернулся и сообщил о повреждении хозяйке «Соляриса», которая незамедлительно обратилась в ОМВД России по Ленинскому району.

Участковый оперативно установил личность подозреваемого и задержал его. Метатель кирпича признал вину и раскаялся, объяснив, что не хотел попасть в автомобиль.

За «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.