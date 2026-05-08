Мазута на пляжах почти нет

По данным мониторинга, проведенного специалистами Спасательной службы и Севприроднадзора, массовых выбросов мазута на береговой линии Севастополя не зафиксировано, сообщила пресс-служба городского правительства.

Небольшие единичные вкрапления мазута были обнаружены на пляжах в районах парка Победы, Любимовки и Камышовой бухты. Эти локальные загрязнения были оперативно устранены спасателями. Общий объем собранных камней с пятнами мазута составил не более одного мешка.

Правительство Севастополя благодарит жителей города за проявленное внимание и готовность оказать помощь. Дополнительная помощь в устранении текущих загрязнений не требуется. Специалисты продолжат регулярный мониторинг ситуации вдоль береговой линии.

Самостоятельно убирать мазут не следует, такие отходы должны утилизироваться особым образом. В случае обнаружения пятен мазута звоните по номеру «112», обратилась к неравнодушным жителям пресс-служба.

Тем временем в Туапсе круглосуточно продолжают очищать берег от последствий разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА киевского режима. По информации Оперативного штаба Краснодарского края, на утро 8 мая собрано и вывезено 20,81 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.