К 1 июня обновить все ларьки в Севастополе не получится

Конечный срок приведения внешнего вида нестационарных торговых объектов (НТО) в соответствие с новыми требованиями продлят на год — до 1 июня 2027 года.

Опубликовано извещение о проведении публичных консультаций по внесению изменений в постановление правительства Севастополя от 9 декабря 2024 «Об утверждении Типовых архитектурных решений внешнего вида нестационарных торговых объектов, допустимых к размещению на территории города Севастополя». В документе указано, что предприниматели, использующие НТО в своей коммерческой деятельности, массово просили об отсрочке дедлайна. Поэтому власти города приняли решение о продлении срока приведения внешнего вида торговых ларьков в соответствие с новыми требованиями до 1 июня 2027 года.

Кроме переноса конечных сроков, также предусматривается «конкретизация, оптимизация и унификация ранее установленных норм». В частности, сняты требования к такому виду НТО, как торговый автофургон и автолавка, внешний вид которых должен соответствовать характеристикам, указанным в паспорте транспортного средства, а также к НТО, размещаемым в зданиях, строениях и сооружениях. Конструкция торгового (вендингового) автомата также должна соответствовать параметрам, указанным в техническом паспорте данного технического устройства.

Департамент архитектуры предложил изменить внешний вид всех ларьков в Севастополе в соответствии с тремя архетипами: историческим, балаклавским или современным. В декабре 2024 года было принято решение, что все новые торговые объекты будут устанавливаться только в новом типовом исполнении, а для переделки старых ларьков установили переходный период — до 1 июня 2026 года.