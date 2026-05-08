Дополнительные вагоны ввели в поезда «Таврия» после ограничения работы аэропортов

Дополнительные вагоны ввели в состав поездов «Таврия» в сообщении с Крымским полуостровом после ограничения работы аэропортов на Юге России. Об этом сообщается в телеграм-канале железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс».

«В связи с ограничениями в работе аэропортов на Юге России компания «Гранд Сервис Экспресс» включает дополнительные вагоны в составы поездов «Таврия» в сообщении с Крымом», — цитирует сообщение ТАСС.

Дополнительный купейный вагон добавлен в поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь отправлением из Симферополя 10 мая, из Петербурга — 12 мая, еще два вагона — в поезд № 77/78 сообщением Санкт-Петербург — Симферополь (через Москву) из Симферополя 9 мая, из Санкт-Петербурга 12 мая.

Также два плацкартных вагона введены в поезд № 97/98 Москва — Симферополь отправлением из Симферополя 10 и 11 мая, из Москвы 12 и 13 мая, еще один вагон — в поезд № 316/315 Симферополь — Адлер отправлением из Симферополя 9, 10 мая, из Адлера 10, 11 мая.

Почему закрыли аэропорты

Работу 13 аэропортов на юге России временно приостановили 8 мая из-за попадания украинских БПЛА в здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

Позже Росавиация сообщила, что решение о приостановке до 12 мая полетов в аэропорты Владикавказа, Астрахани, Волгограда, Грозного, Геленджика, Махачкалы, Краснодара, Магаса, Нальчика, Минвод, Ставрополя, Сочи и Элисты может быть пересмотрено в сторону сокращения срока.

Во второй половине дня 8 мая Госкорпорация по организации воздушного движения отчиталась о готовности к обслуживанию рейсов в 13 аэропортах на юге страны. Извещение Росавиации о невозможности полетов отменено.