В Севастополь из Москвы доставили частицу Вечного огня

В рамках патриотической акции Народного фронта «Огонь памяти» частицу огня традиционно взяли у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве и поездом привезли в Севастополь.

В рамках ежегодной патриотической акции, организованной Народным фронтом, волонтеры в специальных лампах доставляют частицы огня по российским городам. В этом году символ праздника на поездах привезут в семь городов-героев, девять городов воинской славы и 13 городов трудовой доблести.

Севастополь принимает Всероссийскую акцию уже в пятый раз, сообщила пресс-служба правительства города. Огонь передадут в музейный комплекс «35-я береговая батарея», а также персонально доставят ветеранам Великой Отечественной войны вместе с подарками от Народного фронта.

— Это всегда важное и очень нужное мероприятие, особенно сегодня, когда так нагло пытаются наши противники стереть истинную историю Великой Отечественной войны. Мы просто обязаны это все сохранить, чтобы наши дети были настоящими гражданами своей страны, которые любят ее, чтут ее историю и всегда будут готовы встать на защиту Родины, если Родина того потребует, — отметила сенатор РФ Лариса Мельник.