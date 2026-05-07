Центр крови ждет доноров

В пятницу, 8 мая, Севастопольский центр крови проводит донорскую акцию «Донорство крови. Наследники Победы» и приглашает всех присоединиться к ней.

Донором крови и ее компонентов может быть дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, вес тела 50 и более кг., прошедшие медицинское обследование.

Документы необходимые для прохождения донации: Паспорт и СНИЛС.

Сдать кровь можно с 8:00 до 12:00 по адресу: ул. Адмирала Октябрьского 19/2.

Обратите внимание! 9, 10 и 11 мая — выходные дни.