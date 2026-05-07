Приглашают на памятный концерт и презентацию книги Дмитрия Черепка

Сегодня, 7 мая, в 18:00 в большом концертном зале Дома офицеров флота состоится музыкально-поэтическая программа «День Победы» и презентация переизданной книги Дмитрия Черепка «Рождается музыка в облаке чувств».

Пилотный тираж песенных текстов был представлен поклонникам севастопольского барда 6 декабря прошлого года на вечере памяти севастопольского барда. Средства на книгу друзья и поклонники музыканта, погибшего на СВО, собирали всем миром. Сохранившиеся черновики текстов песен, фотографии из семейного архива издателям предоставила вдова поэта.

Как рассказал «Севастопольской газете» автор идеи издания сборника, председатель литературного объединения (ЛИТО) им.Озерова Георгий Цатрян, на прошлой презентации многочисленные гости, которые даже никогда не знали Д.Черепка лично, просили продать им книгу. Но первый тираж получился небольшим. Поэтому было принято решение подготовить сборник к переизданию.

За прошедшее полгода оригинальный материал был вдумчиво переработан. В издание добавлено больше личных и семейных фотографий по тексту и в отдельных вкладках.

Дмитрий Черепок (07.12.1966 — 26.11.2024) — поэт и бард. Жил, учился и работал в Севастополе. В первые дни СВО вступил в добровольческий отряд «Барс-7» и участвовал в боевых действия в должности фельдшера. Удостоен государственной награды «За храбрость». Героически погиб в зоне проведения СВО: попал под вражеский обстрел, когда выносил с поля боя раненых товарищей.