Построят жилой комплекс на пересечении улицы Коралловой и проспекта Гагарина

Под строительство жилого комплекса на пересечении проспекта Гагарина и улицы Коралловой распланировали и размежевали территорию. Постановление принято 7 мая на заседании правительства Севастополя.

Речь идет о реализации участниками Свободной экономической зоны инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. Результатом станет строительство жилого комплекса в Гагаринском районе, с последующей передачей 7% жилых помещений городу. Проектируемая территория составляет 1,1 га.

Как рассказала директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева, проектом межевания предусматрено образование новых земельных участков с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».

В марте 2026 года проект строительства нового жилого комплекса был рассмотрен на заседании Архитектурно-художественного совета. Две семиэтажки на 255 квартир разместят на участках с кадастровыми номерами 91:02:002010:691 и 91:02:002010:1642, которые объединят в единой пространство. Комплекс также включит подземный паркинг.

Высота домов не превысит 22 метра, они вполне впишутся в ограничения по высотности, соответствующие статусу достопримечательного места.

Проект нового ЖК разработан АПБ «Основа» по заказу ООО «СЗ «Стрелецкая».