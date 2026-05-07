Пенсионер нашел на улице гексоген и принес домой

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который хранил дома взрывчатое вещество и взрывное устройство.

По версии следствия, местный житель 1954 года рождения хранил по месту своего проживания — в квартире на ул.Хрусталева пригодные для взрыва электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 г, что в тротиловом эквиваленте составляет около 1 кг. Опасные предметы находились в выдвижном ящике комода на лоджии.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю изъяли взрывчатое вещество и взрывное устройство, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Обвиняемый пояснил, что за несколько дней до задержания обнаружил пакет с указанными предметами на улице и решил забрать домой.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.