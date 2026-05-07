Газопровод и водопровод на Фиоленте будут прокладывать одновременно

Работы по проектированию и строительству водопровода будут вестись параллельно с проектированием и строительством кольцевого газопровода. Такое решение принято на рабочем совещании вместе с и.о. заместителя губернатора Павлом Иено, представителями Балаклавского муниципального округа и председателями садоводческих товариществ.

Фиолент — наиболее густонаселенный район города, в котором до сих пор не решены вопросы с водо-, газо- и электроснабжением. Сдвинуть все с мертвой точки обещал губернатор Севастополя Михаил Развожав в ходе своих предвыборных встреч с местными жителями в сентябре прошлого года, когда он баллотировался на второй губернаторский срок.

«Это сложные инфраструктурные вопросы, которые требуют серьезной подготовки и системной работы, но важно, что ими последовательно занимаются», — отметила депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач, участвовавшая в совещании.

В результате обсуждения было решено, что проектирование водопровода пойдет параллельно с кольцевым газопроводом. «Это позволит комплексно подойти к развитию коммуникаций и избежать повторных работ на одних и тех же участках», — написала в социальных сетях Т.Лобач.

Большую часть сетей планируется прокладывать методом горизонтального направленного бурения (прокола) вдоль дорог и тротуаров, чтобы максимально минимизировать неудобства для жителей.

Сейчас завершается трассировка газопровода, следующий этап — проектирование водопровода. Завершить его планируют к концу 2026 года, строительство — в 2027 году.

По итогам встречи создали рабочую группу с участием представителей СТ и профильных ведомств, чтобы быть на постоянной связи и оперативно решать возникающие вопросы.

Газ и вода

Для обеспечения района мыса Фиолент стабильным газоснабжением, необходимо построить кольцевой газопровод высокого давления. Он должен пройти от Штурмового через Балаклаву и Фиолент в Казачью бухту. Газификация даст возможность снизить нагрузку на энергосети в жилом секторе, решив вопрос с отоплением.

Первый контракт на строительство газопровода на 500 миллионов рублей был заключен в 2017 году с ООО «Ямалспецстрой». Срок исполнения — декабрь 2018 года. Дальше торжественной сварки первого шва дело не пошло.

Следующий контракт уже на 1,2 млрд рублей был подписан в марте 2021 года с ГУП РК «Черноморнефтегаз», но не было выполнено даже проектирование.

Третий контракт севастопольские власти заключили в декабре 2025 года с ОАО «Белтрубопроводстрой». В этот раз прокладка трубы обойдется почти в три миллиарда рублей. Сок его окончания — 2029 год.

Со строительством магистрального газопровода на Фиоленте такая же неутешительная картина: за много лет нет даже проекта.

А чтобы наладить бесперебойное электроснабжение Фиолента, необходимо модернизировать электроподстанции и увеличить их мощность вдвое — до 80 МВт, передать городу часть электросетей, принадлежащих Севастопольэнерго, 102-й энергосети Министерства обороны, и все электросети садовых товариществ.