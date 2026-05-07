Будут финансировать инициированные жителями города проекты

На заседании правительства 7 мая утвердили порядок инициативного бюджетирования. Школьники, студенты, а также все жители теперь смогут инициировать проекты, связанные с жизнью города, которые можно будет профинансировать из городского бюджета.

Постановление принято во исполнение закона города Севастополя об инициативном бюджетировании, принятом в конце 2025 года.

– На сегодня, в бюджете Севастополя средства на проект по инициативному бюджетированию предусмотрены. Это позволит реализовывать инициативные проекты в Севастополе, – представила документ и.о.директора департамента финансов Ирина Исаенко.

На это М.Развожаев уточнил, что речь идет о конкурсах проектов среди студентов или школьников.

– Они будут придумывать, что улучшить или сделать в городе. Проекты победят, а потом будут профинансированы, – сказал он.

Такую практику глава города назвал интересной и поручил подробно рассказать о ней, разъяснив, где и когда начнут принимать предложения, а также по какой процедуре жители смогут участвовать в конкурсах.