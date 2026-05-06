Транспортный поток к мосту разделяют на 134-м километре

Изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.

Как сообщила пресс-служба Минтранса, на 134-м км федеральной трассы А-290 Новороссийск–Керчь, где расположена развязка Тамань–Волна, транспортные потоки теперь разделяют по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов:

— Транспорт с негабаритным грузом, а также пассажирские автобусы направляют на муниципальные дороги Таманского сельского поселения через съезд на 139-м км для дальнейшего прохождения аппаратного досмотра.

— Легковые транспортные средства с компактно упакованными вещами багажа едут на ручной досмотр по трассе А-290 в прямом направлении.

На 134-м км дежурят сотрудники Госавтоинспекции, а также ФГУП «УВО Минтранса России».

Для организации новой схемы движения к началу курортного сезона 2026 года была устроена дополнительная полоса движения на участке км 139 – км 140 автодороги А-290 Новороссийск – Керчь. За 52 рабочих дня были выполнены демонтаж существующего дорожного покрытия и элементов обустройства, разработка выемки земляного грунта, устройство слоев основания, укладка асфальтобетонного покрытия и нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Как проехать Крымский мост

В целях обеспечения безопасности автодорожной составляющей транспортного перехода через Керченский пролив главами субъектов изданы нормативно-правовые акты, направленные на усиление мер защиты транспортного перехода. Так, для гибридных транспортных средств и электромобилей введено временное ограничение движения по автодорожной части транспортного перехода. Для данных транспортных средств предусмотрен маршрут по автодороге Р-280 «Новороссия».

На Крымском мосту действуют ограничения движения для всех грузовых типов транспортных средств общей снаряженной массой более 1,5 тонн, которые движутся как с грузом, так и без него, в случае если в СТС указан тип автомобиля «грузовой».

Надзор за дорожной обстановкой на автодорожных подходах к мосту осуществляют региональные управления Госавтоинспекции.

Для проезда по Крымскому мосту всем водителям необходимо пройти обязательный досмотр на специальных комплексах. При себе необходимо иметь СТС и водительское удостоверение (для водителя), а в случае выборочной проверки документов быть готовыми предоставить паспорт (допустима электронная версия документа из «Госуслуг»).

Транспортные средства также необходимо подготовить для осуществления досмотра — открыть все отделения, ниши и полости автомобиля для осмотра сотрудниками транспортной безопасности на предмет наличия запрещенных к перемещению в зону транспортной безопасности предметов и веществ.

При проезде по мосту водителям следует обратить внимание на перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте.

Для обеспечения бесперебойного проезда транспортных средств по Крымскому мосту досмотровая инфраструктура на подходах к сооружению задействована в объеме, необходимом при текущей интенсивности движения транспортного потока.

В праздничные дни и активный туристический сезон досмотровая инфраструктура моста будет задействована на полную мощность. Такие меры необходимы для обеспечения максимально оперативного досмотра и проезда транспортных средств с учетом кратного увеличения интенсивности транспортного потока.

В среднем на досмотр одного легкового автомобиля уходит шесть минут (при его минимальной загруженности), а автобуса — до 15 минут. Ручной досмотр автомобили проходят быстрее, чем аппаратный, поэтому рекомендуется брать меньше багажа и компактно его упаковывать.