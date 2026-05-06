Расширен скрининг новорожденных

В Севастополе в обследование младенцев для раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний добавили еще два теста.

Простой анализ позволяет выявить серьезные генетические и врожденные патологии задолго до появления тревожных симптомов. Многие генетические болезни коварны: они никак не проявляются внешне в первые дни или месяцы жизни. Но если их обнаружить, можно начать лечение и избежать тяжелых последствий.

Раньше в севастопольском роддоме детей проверяли на пять наследственных заболеваний. В 2023 году в России программу существенно расширили — до 36 нозологий. В перечень вошли наследственные болезни обмена веществ, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия. Теперь же список вырос до 38 патологий.

С апреля этого года в тест добавили проверку еще на два опасных заболевания: Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.

За сложными названиями скрываются нарушения, при которых в организме происходит сбой. В первом случае в организме накапливаются вредные жирные кислоты, которые годами незаметно разрушают оболочку нервов и надпочечники. Во втором нарушается выработка важных веществ-передатчиков: серотонина, дофамина, адреналина и норадреналина, без которых нервные клетки не могут нормально взаимодействовать. Это приводит к двигательным нарушениям и задержке развития.

Скрининг — процедура быстрая и безопасная. Ее проводят на второй день жизни, у недоношенных малышей — на седьмой. Медсестра аккуратно берет капельку крови из пятки младенца на специальные тест-бланки из фильтровальной бумаги. Обследование проводят бесплатно, делают его по полису ОМС, добровольно и обязательно в присутствии матери ребенка. Данная процедура стала доступна благодаря программе «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья».

Исследования теста проводится в Краснодаре, а результаты доступны через две недели. Они поступают непосредственно в поликлиники. Если в течение пяти дней врач с вами не связался — значит, тест отрицательный, рисков не обнаружено. Если результат положительный или возникли сомнения — вам об этом сообщат и возьмут повторные анализы.

С начала года расширенный скрининг прошли 1111 севастопольских малышей. За последние три года в городе выявлено три случая редких заболеваний у новорожденных.