Присоединяйтесь к акции «Окна Победы»

В предпраздничные дни коллектив МЧС России по Севастополю поддержал всероссийскую акцию «Окна Победы». В Главном управлении, пожарно-спасательных частях и других подразделениях ведомства разместили в окнах фотографии военных лет. Сотрудники разместили и портреты своих родных-героев, сражавшихся с фашистами.

«Мы стоим на пороге священных для страны торжеств: 82-летия со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Следуй примеру наших пожарных и спасателей: помни о Подвиге!» — призвала горожан пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

«Окна Победы» — традиционная акция, которая проходит накануне 9 мая уже седьмой год. Ее инициаторы — Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». По всей стране люди украшают окна фотографиями и тематическими изображениями, чтобы почтить память героев и создать особую атмосферу праздника Победы.

Фотографиями украшенных окон можно делиться в соцсетях с хештегом #ОкнаПобеды до 9 мая: личная история каждого станет частью большого Всероссийского движения памяти.