Перезахоронили останки 143 советских воинов

На Мемориальном кладбище в поселке Дергачи 5 мая перезахоронили останки 143 бойцов Советской Армии — защитников и освободителей севастопольской земли.

Останки бойцов были подняты поисковиками в 2025-2026 годах. По традиции перезахоронение состоялось с участием представителей городских властей, моряков-черноморцев, молодежи, духовенства, самих поисковиков.

Еще одним итогом работы последних стало возвращение имен шестерых бойцов. Теперь они не считаются «без вести пропавшими».

На мероприятии присутствовала внучка одного из них — красноармейца Мкртыча Вартаняна Маринэ, специально приехавшая в Севастополь. Уходя на фронт, М.Вартанян оставил в Армении двоих детей. Как прозвучало в ходе церемонии, теперь у бойца 60 потомков. Семье передали личные вещи бойца, найденные поисковиками на месте гибели защитников Камышловском овраге.

По словам председателя Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марины Гавриленко, ежегодно не менее сотни бойцов пополняют ряды мемориального кладбища в поселке Дергачи. Одновременно пополняются и ряды поисковиков.

В этом году севастопольские бойцы поисковых отрядов провели «Вахту Памяти» совместно с поисковиками Крыма, Москвы, Архангельска, Волгограда, Кирова, Краснодара, Ставрополья, Курска, Орла, Нижневартовска, Республики Дагестан.