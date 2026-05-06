Парк вагонов обновят к курортному сезону

Компания «Гранд сервис экспресс», единственный железнодорожный перевозчик на Крымский полуостров, обновит парк вагонов в 2026 году. Будет закуплено 78 вагонов, сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Ганов.

«Наш парк на начало сезона составляет порядка 740 вагонов. В этом году мы планируем купить 78, почти половина из них будет изготовлена в Белоруссии. Практически половину вагонов мы уже получили, они будут в составе наших поездов к началу курортного сезона», — сказал он.

Общий парк сейчас составляет более 900 вагонов, так как на лето компания арендует дополнительный подвижной состав в период наибольшей загрузки.

Транспортная компания «Гранд сервис экспресс» — единственный железнодорожный перевозчик в Крым с 2019 года. За 2025 год компания перевезла почти 6 млн пассажиров, пассажиропоток на поездах «Таврия» увеличился на 3% по сравнению с 2024 годом. Первые пассажирские поезда «Таврия» стали курсировать из Санкт-Петербурга и Москвы на полуостров в декабре 2019 года.