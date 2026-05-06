Новая остановка у Музейного комплекса «35-я батарея» устроила всех

У музейного комплекса «З5-я Береговая батарея» появилась новая автобусная остановка. С 1 мая там останавливаются автобусные маршруты №75 и №105.

Таким образом, спорная ситуация, касающаяся перемещения ранее существовавшей остановки общественного транспорта на значительное отдаление от поворота к бататее, успешно разрешилась. Об этом «Севастопольской газете» рассказал экс-директор Музейного комплекса Валерий Володин.

Вопрос о новой остановке у Музейного комплекса «35-я Береговая батарея» стали обсуждать с сентября 2025 года.

Перенос прежней остановки был продиктован масштабными благоустроительными работами на ул.Военных Строителей. Проблема обозначилась, когда строители убрали остановку около поворота к музейному комплексу: ближайшая к Музейному комплексу остановка оказалась в 250 метрах от прежней.

Как выяснилось, в городском правительстве существовал план переустройства шоссе, реализация которого означала бы устройство остановок общественного транспорта на значительном расстоянии от заезда к батарее. Такое решение вопроса показалось сотрудникам музейного комплекса неудобным и небезопасным с точки зрения дорожной обстановки. Жители поддержали музейщиков, а от имени батарейцев В.Володин письменно обратился к губернатору с просьбой более внимательно подойти к решению вопроса.

В ответ, глава города предложил сделать остановку непосредственно перед входом на 35-ю батарею, обустроив там разворотную площадку для экскурсионных автобусов. В результате, был разработан соответствующий проект и получено финансирование, а 13 марта начались работы, с задачей завершения до 1 мая. Все так и случилось, осталось только поставить стандартную остановку, которая, по словам В.Володина, уже заказана.