Можно сделать прививку против клещевого энцефалита

Большая часть территории Севастополя находится в природном очаге этого опасного заболевания, а сезон активности клещей традиционно длится с мая по июль и с августа по сентябрь.

Медики настаивают: вакцинация показана всем, кто проживает в районах с высоким риском заражения или планирует там находиться. В первую очередь это касается любителей активного отдыха на природе, дачников и сельских жителей

Поставить прививку могут как взрослые, так и дети при отсутствии противопоказаний. Сделать это нужно заблаговременно, чтобы к моменту пика активности насекомых у человека успел сформироваться устойчивый иммунитет, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.

— Выработка иммунитета начинается после первого введения вакцины и достигает пика через две недели после введения второй дозы. Первая ревакцинация проводится через год, а дальше в плановом порядке раз в три года, — пояснил главный внештатный эпидемиолог департамента Сергей Грыга.

Главными противопоказаниями любых прививок, в том числе от клещевого энцефалита, являются любые острые состояния: обострение хронического заболевания либо вирусная инфекция.

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Для этого необходимо обратиться в регистратуру, взять направление к терапевту. Врач проверит наличие противопоказаний (острые инфекции, обострение хронических заболеваний, беременность, тяжёлые аллергии, бронхиальная астма, аутоиммунные болезни), измерит давление, сатурацию и температуру, после чего выдаст направление на вакцинацию.

Для проведения вакцинации используются отечественные вакцины: «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир».

Клещи распространяют не только энцефалит, но и другие заболевания. Данные вакцины направлены только на клещевой вирусный энцефалит. Против клещевого боррелиоза либо других геморрагических лихорадок она не защитит.

Мониторинг укушенных

По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, в зависимости от погодных условий на полуострове первые укусы клещей регистрируются уже в январе.

В этом году обращений населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей меньше, чем в прошлом, а вот негативных последствий укусов — больше. С начала года на полуострове зарегистрировано уже семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в 2025г. — три случая).

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики укусов клещей, поскольку клещи переносят не только клещевой энцефалит, но и другие инфекции (клещевой борелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз), от которых нельзя защититься вакцинацией.

При нахождении в любой ландшафтной зоне, учитывая эндемичность полуострова по «клещевым инфекциям», необходимо использовать средства индивидуальной защиты и проявлять настороженность, а после таких походов проводить осмотр одежды и кожных покровов, с целью своевременного обнаружения клещей.

Если присасывание клеща произошло, то для исключения возможного заражения необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, а после снятия или удаления необходимо доставить членистоногое на исследование в специальную лабораторию. В Севастополе — в травмпункт Первой горбольницы.