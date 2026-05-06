Губернатор Севастополя рассказал о строительстве КОС «Южные»

Работы ведутся в хорошем темпе. На стройплощадке работают более 300 человек и около 50 единиц техники.

«Провел на КОС «Южные» выездное совещание с руководством компании «ТрансСтройИндустрия», — отчитался Михаил Развожаев в соцсетях.

По его мнению, самый тяжелый этап строительства практически завершен. Все основные сооружения подготовлены. Это первичные, радиальные отстойники, аэротенки. Проходят гидроиспытания радиальных отстойников. Строители приступают к гидроизоляции, отделке и монтажу оборудования.

Почти 90% сложнейшего высокотехнологичного оборудования уже закуплено и оплачено. В том числе — уникальное оборудование для утилизации ила. Отходы будут высушиваться и дожигаться, что делает процесс полностью безотходным и экологичным. Треть техники уже смонтирована, еще столько же находится на площадке и готово к установке.

При строительстве сбросного коллектора используется технология подземной проходки. Это позволило сократить охранную зону и минимизировать количество домовладений, попадающих под снос.

КОС «Южные» начали строить еще в советское время в Камышовой бухте, но затем строительство было приостановлено. Достраивать начали в 2017 году, но это привело к большому финансовому скандалу, вызванному не вполне понятной пропажей двух миллиардов рублей и банкротством подрядчика. В итоге были возбуждены уголовные дела, подрядчика поменяли, а проект почти полностью переделали. Последнее привело к увеличению сметы с шести до 20 миллиардов рублей. В апреле 2025 года произошла уже третья смена подрядчика, и опять по причине банкротства предыдущего. Достроить и сдать очистные теперь планируется в 2027 году.