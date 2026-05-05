Житель Севастополя попытался дать взятку сотруднику ДПС в Крыму

Чтобы не быть оштрафованным за езду без техталона, водитель положил в бардачок служебного автомобиля 10 тысяч рублей. Это не помогло: штраф наложил суд.

Бахчисарайским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Севастополя. Он признан виновным в покушении на дачу взятки.

Судом установлено, что мужчина управлял транспортным средством и был остановлен инспектором ДПС вблизи села Голубинка. В ходе проверки документов водитель пояснил инспектору, что забыл свидетельство о регистрации транспортного средства.

Инспектор начал составлять протокол об административном правонарушении. Желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина попытался передать правоохранителю 10 тысяч рублей, положив их в бардачок служебного автомобиля. От незаконного вознаграждения сотрудник полиции отказался.

Суд приговорил виновного к штрафу.