За пьяную езду без прав мотоциклиста оштрафовали и отправили под арест

В Гагаринском районе 1 мая мотоциклист проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. В ходе получасового преследования он вылетал на встречную полосу, на большой скорости двигался по дворам, не обращал внимание на дорожные знаки и противостоял встречному потоку на дороге с односторонним движением, в результате чуть не сбил несовершеннолетних, переходивших дорогу по правилам дорожного движения.

Инспекторы 2-й роты отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции сумели остановить и задержать лихача на ул.Героев Бреста. Нарушителем оказался ранее судимый за грабеж и вымогательство 31-летний житель Новосибирской области с признаками опьянения, ранее никогда не получавший водительское удостоверение.

Задержанный пояснил, что отметил Первомай полутора литрами пива и поехал кататься. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении нетрезвого водителя полицейские составили шесть протоколов. Наказания за неостановку по требованию инспектора, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением и выезд на встречную полосу будут определены по результатам административного расследования.

За неповиновение законному требованию сотрудников полиции Гагаринский районный суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения добавили еще 10 суток. За управление незарегистрированным транспортом байкеру назначен административный штраф в размере 500 рублей. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, сообщила пресс-служба Управление Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю.