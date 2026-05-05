Выставка рассказывает о военных корреспондентах

В Музейном историко-мемориальном комплексе «35-я Береговая батарея» проходит выставка «Подвиг, отлитый в строки».

Экспозиция рассказывает о военных корреспондентах, чьими именами подписаны многие газетными публикации военных лет.

Среди экспонатов — полосы газет «Комсомольская правда», «Красноармеец», «Известия».

На выставке можно познакомиться с личными вещами военных корреспондентов: дневником Семена Клебанова и фотоаппаратом Евгения Халдея.

Заметки называются «Снайперский удар», «Зоркие часовые Севастополя»... Есть и стихи – «Песня о тельняшке», например. Все публикации посвящены временному периоду январь-март 1942 года.

Организаторы выставки обещают, что посетители смогут узнать о специфике работы военных корреспондентов, а также узнают, как газетные строки поддерживали боевой дух солдат и укрепляли веру в Победу.

Выставка развернута на втором этаже Административного здания музея.