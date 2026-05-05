У ребенка в руках сдетонировал найденный боеприпас

Найденный у заброшенного здания боеприпас взорвался в руках у 12-летнего мальчика в Республике Крым. Школьник получил травму руки, его госпитализировали, сообщила официальный представитель крымского главка СК России Ольга Постнова.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Установлено, что 3 мая днем школьник вместе с товарищем гулял около заброшенного здания в Советском районе Крыма, где они обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация.

Мальчика с травмой кисти госпитализировали в районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов).

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, выясняют, откуда на местности взялся боеприпас.

Проверку также организовала прокуратура Республики Крым.

