Тигры на земле, в воздухе и в жизни

В Севастополе с 2 мая выступает династийный цирк Ярослава Запашного с программой «Тигры на земле и в воздухе».

О специфике современного цирка «Севастопольская газета» побеседовала с руководителем цирка Я.Запашным, который оказался легким в общении, улыбчивым молодым человеком.

В разговоре оттолкнулись от термина династийный:

— От кого пошла цирковая династия?

— Если считать с Михаила Запашного, я — представитель четвертого поколения. М.Запашный был портовым грузчиком в Ейске. Там его заприметил Иван Поддубный и привел в цирк, где тот познакомился с Лидией Карловной Томпсон. Она была цирковой артисткой, как и ее отец Карл. Так что, по Лидии Карловне Томпсон я отношусь к пятому поколению.

У Михаила и Лидии родились много детей, в числе которых был мой дед — народный артист Советского Союза, лауреат Государственной премии Мстислав Михайлович Запашный, создавший множество уникальных цирковых номеров. Второй сын — Вальтер Михайлович Запашный, отец Эдгарда и Аскольда Запашных.

Сын Мстислава — мой отец, Мстислав Мстиславович. Он также является народным артистом России. Вот так мы дошли до меня.

В нашем цирке, который мы назвали династийным. Из семьи работаю не только я, но еще моя сестра и ее муж. Валерия занимается кликерной дрессурой собак кане-корсо, а ее муж исполняет уникальный номер — «Колесо смелости».

С нами также мой младший брат Мстислав. Он пока начал с самой черной работы — осваивает сразу все цирковые жанры: дрессуру, жонглирование...

— Вы же не впервые в Севастополе?

— Мы здесь уже во второй раз. Приезжали в 2022 году. Но с тех пор у нас на 90% поменялась программа: тигры, конечно, остались, но добавилась новая музыка, новые трюки.

Из старого состава привезли коверного, эквилибриста Яна Польди. По-новому выступают жонглеры — их теперь четверо плюс балет.

В представлении также задействована моя супруга Елена, мы вместе с ней работаем на лошадках.

Разумеется, нынешний наш приезд отличается от предыдущего. В первый раз обстановка была не такой напряженной. Нынешний сезон тоже получился горячий: работали в Донецке, в Луганске... Но там беспилотники в таком количестве не летали. И все же мы не стали отменять гастроли в Севастополе, провели собрание, предложили каждому артисту принять решение, остаться или вернуться домой. И... ни один не уехал!

— Сколько же вы привезли номеров?

— Сколько всего? Я работаю на лошадях и на тиграх. Есть номера с собаками, попугаями ара, уникальный номер «Штейн-трапе», который в Севастополе раньше никогда не видели и в котором совмещаются два жанра — эквилибр на катушках и трапеция «штейн-трапе».

Наше «Колесо смелости» — вообще уникальный номер, завоевавший все призы на международном фестивале в прошлом году. Смело заявляю, что это лучший номер в своем жанре в России и один из лучших — в мире.

Еще мы привезли восстановленный и тоже уникальный цирковой номер «бамбук», включающий исполнение сложных воздушных элементов. Добавлю к тому еще номер с ремнями, который работают сестра с своим мужем Алексеем, а также номер «Воздушный полет», весьма сложный для исполнения в цирке шапито.

— Говорят, тигры, в отличие от львов, не живут семьями. Это так?

— Не все. Например, мой любимчик Гром живет с дочкой Флорой. Правда, Гром может ужиться с любыми тиграми. Сейчас начинаю сводить молодых тигрят со взрослой группой, так вот, Гром принимает их всех. Из всех моих тигров, он — единственный, неповторимый и самый любимый. Он невероятно добрый и очень способный.

— Это же Гром работает с вами номер «Подъем на шаре»?

— Он, а теперь уже и его дочка Флора. Кто из них и когда выйдет на манеж, как правило, определяется настроением Грома — он иногда позволяет себе вредничать. То есть, «Шар» он делает всегда, но иногда ленится. В таком случае я не заставляю, поскольку Грому уже 14 лет (по человеческим меркам, это лет 50).

— Сколько тигров привезли сейчас?

— Десять, но работает пятерка, остальные — еще дети, которые только осваиваются на манеже, репетируют. Возможно, кого-то запущу именно в Севастополе.

— Дети — это до какого возраста?

— Кто-то выходит на арену еще до двух лет, кто-то в два. У всех получается по-разному: например, тигрица Лада вошла в работу в полтора года. Сейчас я восстанавливаю династийный номер «Тигры на зеркальных шарах», мы его уже репетируем с молодой группой. Так вот, взрослый тигр Зевс боится этих шаров, а тигренок Рокки залезает на него с удовольствием. С ним этот номер явно пойдет!

— Чем кормят тигров?

— Основной рацион — это говядина и курица. Для разнообразия даем мясные субпродукты. По нормам, хищникам еще положен живой корм, но его не даем — кроликов и кур просто жалко. Живой корм заменяем витаминами с содержанием таурина.

— А сколько раз в день?

— У них одноразовое питание. Основная кормежка — вечером. На репетиции я их подкармливаю лангетиками в качестве поощрения и небольшого завтрака. На репетиции они также предпочитают куриное филе.

— Тигры болеют?

— К счастью, сейчас все здоровы. Хотя бывает, что болеют своими кошачьими болезнями. Притом что все они вовремя получают необходимые прививки. Если видим, что тигр отказывается от еды, вялый, сразу обращаем на это внимание, звоним ветеринарам, которые курируют нас постоянно.

— Что отличает зарубежную дрессуру от российской?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, особой возможности выезжать у нас сейчас нет. К тому же не во всех странах Европы разрешены цирки. У нас своя дрессура, которую мне передал мой отец, а ему его отец...

— Как вы относитесь к циркам без животных?

— Они существуют, но российский цирк без животных трудно себе представить, они явно не вызывают бурного интереса. Это и понятно: цирк — это энергия, риск, адреналин!

— Существует ведь целое движение за рубежом, активисты которого требуют убрать животных из цирка. Как вы к этому относитесь?

— Такое движение существует и у нас. На моей памяти, протесты непосредственно у нашего цирка «в защиту животных» случались раз или два. По этому поводу я так скажу: в свое время, когда цирк только появился, существовал жанр «Укрощение хищников». Тогда укротитель принуждал дикого зверя к тому, чтобы тот ему поддался. Там не было понятия каких-то трюков. Современный дрессировщик — это больше тренер, который занимается с животными, чтобы раскрыть их природный потенциал. Почти все трюки, которые выполняют животные на манеже, они делают и в живой природе.

— Но разве все это нельзя увидеть в зоопарке?

— Конечно, нет. В зоопарке звери чаще всего просто спят. Во время гастролей в Пензе, например, мы с дочкой Есенией часто ходили гулять в местный зоопарк, где очень хотели увидеть льва. Но, увы, он все время спал. В цирке же люди видят, как тигр прыгает, ходит на задних лапах, в цирке звери настоящие, живые и веселые!

— Не так давно в Ростовском цирке произошел инцидент, когда цирк вырвался с арены в зал. Почему так случилось?

— В свое время в цирке придумали конструкцию вокруг арены: подъемную сетку, которая закреплена на четырех концах. В случае в Ростове сетка оказалась закреплена только на одном конце в центре. Такой случай уже был, после него в правила техники безопасности внесли требование крепить сетку на четырех концах. В поднятом состоянии сетка фиксируется, и даже если один конец по какой-то причине окажется обрезан, на трех точках сетка все равно надежно удержится. У меня в программе гарантия безопасности полная. Я уже не говорю о стоящих за сеткой ребятах с брандспойтами, которыми, к счастью, мы в своей практике никогда не пользовались.

— А тигры на вас нападали?

— Как раз в Севастополе в прошлый приезд во время репетиции мой любимый добрый Гром поцарапал мне руку, я даже ездил накладывать шины. Дело было так: во время репетиции у меня упала палочка, я резко нагнулся перед ним, а он, вероятно, подумал, что я на него иду... и резко ударил меня по руке. Не со зла, а просто потому, что он — тигр и у него есть когти, о чем никогда нельзя забывать.

Еще был случай в детстве. У меня были два тигра — брат и сестра Босс и Эра. Я гулял с ними на поводке, они были самыми добрыми. И вот однажды Босс просто положил мне лапу на плечо и выпустил коготь. Как ножом зацепил.

— На дрессировщиков где-то учат?

— Было бы желание и стремление. Люди приходят в цирк, начинают с самых низов — убирать за животными, учатся ухаживать за ними. Конечно, сейчас несколько сложнее. Это раньше каждый мог купить себе тигренка или львенка, и уже по этому факту считать себя дрессировщиком. Ровно до тех пор, пока подросшие животные не нападали на них или не проявляли агрессию. Такой метод воспитания попросту портит животных. К счастью, сейчас без лицензии обзавестись хищным животным частному лицу невозможно.

— А вы где учились?

— Меня отец учил. Потом я окончил Казанский государственный университет культуры по специальности «Артист театра и кино». Правда, в кино ни разу не снимался.

— Отец и братья помогают вам?

— Когда надо, отец приезжает, подсказывает, дает советы. С дядями — Эдгардом и Аскольдом Запашными — тоже постоянно на связи, они приезжают на наши спектакли.

Больше общаемся с Эдгардом. Он и в Донецк к нам приезжал, организовывали совместные благотворительные мероприятия.

На этой фразе Я.Запашный взглянул на часы, намекая на скорое начало представления. Пора готовиться! Тигры ждут!