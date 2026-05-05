Подрядчик авансы получил, а работы не выполнил

Суд удовлетворил иск прокуратуры Севастополя о взыскании незаконно полученного дохода в размере около 542 млн рублей.

Прокурорской проверкой исполнения законодательства при освоении бюджетных денежных средств установлено, что с мая 2021 по май 2022 года государственным заказчиком и коммерческой организацией заключен ряд контрактов на проектирование, капремонт и строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта в Севастополе. На счета подрядчика перечислены авансы на общую сумму около 542 млн рублей.

При заключении контрактов генеральный директор государственного заказчика лоббировал заключение контрактов с данной подрядной организацией, а впоследствии она проявила себя как недобросовестный поставщик.

В 2022 году руководитель государственного заказчика был уволен с занимаемой должности и сам возглавил эту подрядную организацию.

В 2023-2025 годах контракты были расторгнуты в условиях полного или частичного неисполнения обязательств. Денежные средства, полученные в качестве авансов, возвращены не были.

Прокуратура направила в Пресненский районный суд города Москвы исковое заявление о взыскании с двух коммерческих организаций и пяти физических лиц незаконно полученного дохода в размере около 542 млн рублей.

Иск прокурора удовлетворен. С целью обеспечения иска на имущество ответчиков наложен арест.

В отношении бывшего генерального директора государственного заказчика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

Дела Вадима Бабкина

Руководил ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» в тот период Вадим Бабкин. Он был задержан в марте 2022 года.

В октябре 2024 года Гагаринский районный суд Севастополя признал бывшего и.о.директора ГКУ «ЕДКС» виновным в превышении должностных полномочий за необоснованное перечисление подрядчикам 5,4 млн рублей при строительстве ветклиники и поставке мебели в детский сад. В.Бабкина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

Осужденный подал апелляцию, и в 2025 году Севастопольский городской суд заменил реальный срок на условный. В дальнейшем кассационный суд рассмотрел жалобу В. Бабкина, который пытался добиться полного оправдания и ссылался на предвзятость свидетелей, но оставил приговор и решение апелляционной инстанции без изменений.

В настоящее время в судах рассматривается еще несколько уголовных дел в отношении В.Бабкна.