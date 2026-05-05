Официальных пляжей опять будет 26

Все операторы пляжей заключили договоры на анализ проб воды и песка. Половина из них уже направила образцы для исследований, сообщила пресс-служба правительства города.

Водолазы исследовали морское дно на большей части пляжей, перед стартом сезона обещено провести повторное обследование.

Безопасность отдыхающих традиционно обеспечат матросы-спасатели: большинство операторов заключили договоры на их обучение.

Один из городских пляжей — «Солдатский»уже готов к лету на 80%: здесь заканчивают выравнивать берег, подсыпать песок, обновлять навесы, урны и скамейки.

В этом сезоне официальных пляжей в Севастополе будет 26, как и в прошлом году: «Наш Парус», «Звездный берег», «Орловка-1», «Вязовая роща», «Серебряный», «Нахимовец», «Мыс Хрустальный», «Песочный», «Аквамарин», «Омега», «Солдатский», «Яшмовый», «Учкуевка», «Любимовка-2», пляж пансионата «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», пляж пансионата «Радость», ДОЛ «Ласпи», СОЛ «Горизонт», «Песочная бухта», «Солнечный», «Любимовка», «Дельфин», «Парк Победы», «Андреевка», «Ушакова балка».

Балаклавские пляжи «Золотой», «Васили», «Городской» и «Мраморный» ранее были исключены из реестра. Первый — передан в аренду как лесная территория, второй — из-за угрозы оползня, а два остальных закрыты из-за строительства яхтенной марины.