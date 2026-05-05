На земле и в реестре растет разное количество виноградных лоз

Из 40 крымских и севастопольских сельхозпредприятий, проверенных Россельхознадзором, больше половины допустили расхождения между данными федерального реестра и фактическом количестве саженцев на виноградниках.

Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора завершили масштабную инвентаризационную проверку крымских и севастопольских виноградных насаждений. В ходе обследования были осмотрены 40 предприятий различных форм собственности — от крупных агрофирм до индивидуальных предпринимателей.

Как выяснилось, из 40 предприятий 25 допустили расхождения в количестве лоз. Значительные расхождения между фактическими данными и информацией в Федеральном реестре виноградных насаждений оказались у ООО «Агро-Пром»: более 135 тысяч кустов. Компания «Агро-Пром» принадлежит крымскому виноделу Валерию Захарьеву, который в 2019 году стал владельцем Инкерманского завода марочных вин. Также расхождения в 142 тысяч кустов были выявлены у ООО «СХП Атанель-арго» (Ленинский район Республики Крым). Это сельхозпредприятие допускает ошибки и в указании географических координат своих виноградников.

«Общее количество выявленных расхождений по всем предприятиям составило 486 027 кустов. В ряде случаев были выявлены ошибки и в кадастровых номерах», — сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Информация о всех выявленных несоответствиях данных будет направлена в Министерство сельского хозяйства РФ для внесения изменений в Федеральный реестр виноградных насаждений.

Инвентаризация виноградных насаждений стартовала в Крыму и других регионах РФ в 2025 году. Проверяются площадь и фактическое расположение участков, количество кустов на гектар, сортовой состав и фитосанитарное состояние насаждений. Основная цель инвентаризации — сверка фактических данных о виноградниках с информацией, внесенной в Федеральный реестр виноградных насаждений.

Ежегодная господдержка

Напомним, что в текущем году на поддержку виноградарства в Крыму будет выделено 940 млн рублей федеральной поддержки, что на 100 млн рублей больше, чем в 2025.

В Севастополе в прошлом году виноградарские и винодельческие предприятий получили господдержку на 740 млн рублей. В этом году им планируется направить 594 млн рублей. Размер субсидии покрывает до 80% от фактически понесенных затрат.

Средства федерального бюджета направлены на закладку новых виноградников, приобретение саженцев, проведение уходных работ, установку шпалер, а также закупку современного сельскохозяйственного и винодельческого оборудования.