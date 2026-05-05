На параде тюльпанов в Никитском саду назначен новый генерал

Как отметили пресс-службе ботанического сада, этот сорт голландской селекции обладает яркой многоцветной окраской: по белому фону как языки пламени расходятся красные штрихи, часто — с золотистым основанием.

Ранее при выращивании тюльпанов похожие пятнистые окраски давали вирусы, от которых луковицы погибали. Такие тюльпаны считались «неблагородными». И только в 1988 году селекционерам удалось создать такой сорт: безвирусный, но с ярким орнаментом. Возможно, именно поэтому он был назван «Счастливое поколение». Сегодня это один из самых узнаваемых и жизнерадостных сортов в мире. Относится к группе Триумф.

В этом году на выставке в Никитском саду с такой окраской был представлен только один сорт, который впечатлил посетителей и не оставил другим сортам шанса при выборе «тюльпанного генерала».

В этом году парад тюльпанов «Романтика Крымской весны» в Никитском саду стартовал в конце марта. На нем были представлены 110 тысяч тюльпанов. Более половины коллекции занимали сорта класса «Триумф», который является самым распространенным в мире. Тюльпаны-триумфаторы великолепно держат форму в жару, а их лепестки плотно прижаты друг к другу.