Юные спортсмены искали кодовые слова

В честь годовщины со дня образования Центрального спортивного клуба Армии в севастопольском филиале ЦСКА провели военно-спортивную игру «Маршрут ЦСКА 103» на территории спортивной базы на пл.Нахимова.

Участниками игры стали около 40 обучающихся спортшколы ЦСКА в возрасте от 7 до 10 лет отделений плавания, парусного спорта и дзюдо. После проведения инструктажа спортсменов разбили на команды, а капитанам выдали маршрутные листы.

«Задача команд состояла в том, чтобы пройти все указанные в маршрутном листе станции и выполнить нормативы. За прохождение каждого этапа участники получали фрагмент карты, а когда собирали ее целиком, то находили на ней контрольный пункт с кодовым словом. Затем искали его на территории», — пояснил тренер-преподаватель по дзюдо Антон Скрипкин.

Программа игры состояла из семи этапов: надевание боевой одежды пожарного, метание мяча на дальность и в цель, бег с грузом на 100 м, передвижение и броски ногами в дзюдо, решение задач по ориентированию, посадка в транспортное средство, неполная разборка и сборка АК-74. Задания выполнялись на время.

«Учитывая возраст и навыки участников, мы решили ограничиться в соревновательной части отделением магазина АК-74 и после его осмотра присоединением к АК-74. По регламенту время нахождения на этапе составляло 10 минут, поэтому у желающих была возможность ознакомиться с тактико-техническими характеристиками автомата и попробовать произвести его неполную сборку-разборку», — рассказал командир севастопольской спортивной роты ЦСКА майор Петр Недомерков.

С поставленными задачами юные спортсмены ЦСКА справились. Каждой команде удалось найти кодовое слово. Всю расшифрованную фразу «Центральный спортивный клуб Армии — единый дух победы!» участники произнесли на финальном построении.

Победили дружба и командный дух, а всех участников за внесенный вклад в общее дело наградили сладкими призами, сообщила пресс-служба филиала ЦСКА (гСевастополь).