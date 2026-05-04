Земли Херсонеса выделили под гостиничный комплекс и школу для одаренных детей

Два участка земли на территории Херсонеса Таврического общей площадью более 1,2 га выделили компании «Гостиничный комплекс Севастополь» под строительство многофункционального гостиничного комплекса и школы для одаренных детей.

Соответствующее постановление правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Определить, что земельные участки <...>, расположенные в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», подлежат передаче публичным акционерным обществом «Дом.РФ» без проведения торгов на 49 лет в безвозмездное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс Севастополь» в целях строительства многофункционального гостиничного комплекса и школы для одаренных детей», — цитирует документ ТАСС.

В постановлении указывается, что при строительстве компания обязана соблюдать требования законодательства об охране объектов культурного наследия.

Оба участка (0,1 га и 1,1 га) находятся по разные стороны Карантинной бухты. Меньший участок, на котором построят школу, предназначен для индивидуального жилищного строительства, так указано на кадастровой карте. Территория под гостиницу расположена в районе дикого пляжа «Скалки». Из-за нее правительство Севастополя несколько лет судилось с Министерством обороны РФ и проиграло.

Напомним, что 25 июня 2025 года на совещании о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов губернатор Севастополя Михаил Развожаев докладывал Президенту Владимиру Путину, что «15-гектарный парк будет рядом с комплексом, благоустроены все пространства, и будет создана единая пешеходная зона от старого центра города, от Приморского бульвара, через мыс Хрустальный, Карантинную бухту, где «Промсвязьбанком» будет строиться гостиница, до «Нового Херсонеса».

ООО «Гостиничный комплекс Севастополь» зарегистрировано в сентябре 2021 года в Севастополе по адресу: ул.Вакуленчука, 33в. Уставной капитал — 200 тысяч рублей. Единственный учредитель — ООО «Бизнес Актив». Доступ к сведениям о руководителе предприятия ограничен.

Сайт ru.hotel.report утверждает, что «Гостиничный комплекс Севастополь» через компанию «Бизнес-Актив» принадлежит ООО «ПСБ Бизнес».