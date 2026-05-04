Уголовное дело бывшего зама председателя Совета Нахимовского МО направлено в суд

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя Совета Нахимовского муниципального округа города Севастополя. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, бывший заместитель председателя Совета пообещал знакомому, который осуществляет коммерческую деятельность в сфере строительства, за вознаграждение посодействовать в заключении с ним муниципальных контрактов. На основании этой договоренности с июля 2024 по май 2025 года обвиняемый получил взятку на общую сумму свыше 5,5 млн рублей деньгами и услугами — ремонта своего эллинга в Стрелецкой бухте.

Как сообщалось, подозреваемого чиновника в декабре 2025 года задержали сотрудники регионального УФСБ России.