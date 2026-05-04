Севастопольские онкологи лечат неоперабельный рак печени уникальным методом

Трансартериальную радиоэмболизацию ранее применяли только в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Это минимально инвазивный метод лечения злокачественных опухолей печени.

Метод применяется для пациентов с неоперабельным первичным раком печени и метастатическим поражением органа, которым исчерпаны или не подходят стандартные протоколы лечения.

В артерии, питающие опухоль, вводят стеклянные микросферы размером 30-50 микрон с изотопом иттрия-90. Они наносят двойной удар по раковым клеткам: механически закупоривают просвет сосуда (эмболизируют), перекрывая питание новообразования, и одновременно подвергают его мощному радиоактивному излучению с короткой дистанцией пробега, но высокой разрушительной энергией.

«То, что сегодня происходит — это мой личный вызов. Чтобы организовать проведение процедуры здесь, в Севастополе, должно было совпасть много факторов. Потребовалось оснастить онкодиспаснер специфическим ангиографом экспертного класса, способным работать с большой матрицей для онкологических задач, и открыть отделение радионуклидной диагностики, где мы имеем возможность готовить препараты и контролировать имплантацию», — отметил главный врач севастопольского онкодиспансера Василий Ощепков. В 2008 году он участвовал в проекте по разработке стеклянных итриевых микросфер.

Для помощи в проведении первых операций в Севастополь прибыла делегация Медицинского радиологического научного центра им.Цыба.

«Сегодня переворачивается новая страница в истории онкологического диспансера. Мы выполняем первые две операции по радиоэмболизации при метастатическом поражении печени. Мы подводим локально высокозаряженные сферы, заряд с которых в течение нескольких часов перейдет на опухолевые клетки, вызывая их гибель. Эффективность метода достигает 75%. Севастополь технически и профессионально готов к выполнению подобных вмешательств, и мы надеемся, что эта технология станет стандартом в работе диспансера», — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МРНЦ Валерий Кучеров.

Севастополь первым в Крыму и всем Южном федеральном округе начал применять технологии ядерной медицины для онкопациентов, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения. В этом году запланировано проведение четырех таких операций. Несмотря на то, что процедура является дорогостоящей и предназначена для строго отобранной группы пациентов, в будущем ее применение планируется расширить.

Справка

Первая публикация о внутриартериальной радиоэмболизации печени стеклянными микросферами, содержащими иттрий-90 была опубликованная в 1967 году. В России до недавнего времени радиоэмболизация не применялась. В свое время было проведено шесть операций с использованием микросфер. Однако дальнейшего распространения технологии не последовало в первую очередь в связи с высокой стоимостью импортных микросфер и сложной логистикой их доставки и применения.

В 2018 году совместными усилиями МРНЦ им.Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и ООО «Бебиг» было начато производство микросфер, содержащих радионуклид 90Y и внедрение их в клиническую практику. На сегодняшний день микросферы с иттрием-90 производят в Ульяновске и в Свердловской области.

Первая в России радиоэмболизация печени с использованием микросфер, содержащих радионуклид 90Y российского производства, была проведена в 2019 году.