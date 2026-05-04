Приведут в порядок более 150 памятников войны

К Дню Победы приведут в порядок более 150 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Их закрепили за 32 органами исполнительной власти Севастополя.

Как рассказала 4 мая на аппаратном совещании в правительстве города и.о.начальника управления охраны объектов культурного наследия Светлана Никитина, после прошлого года некоторые учреждения «настолько сроднились с памятниками, что просят оставит за ними те же объекты».

По ее словам, сейчас работы уже выполнены на 130 объектах. Правда, отчеты поступили пока только по 63-м: 13 ДОТов и ДЗОТов, 23 братские могилы, 27 обелисков.

Как рассказала представитель Севнаследия, в этом году выполнялись, в основном, уходовые работы: очистка и помывка памятников, окраска ранее окрашенных элементов, удаление граффити, исправление дефектов мощения и облицовки — сколов и трещин, обновление надписей и очистка территории от растительности.

Значительная работа проведена по приведению в порядок Памятника Победы у Автобата, там АО «ВАД» помогли очистить стелу высотой 28 метров — из-под букв текла ржавчина. Кроме того, была восстановлена плитка, заделаны сколы.

— На некоторых объектах все-таки требуется проведение реставрационных работ, — отметила С.Никитина.

По ее словам, 8 мая все работы будут завершены.

Заслушав доклад, губернатор Михаил Развожаев поинтересовался, опубликован ли в свободном доступе перечень памятников ВОВ, и, когда выяснил, что на сайте Севнаследия такой перечень есть, но только общим списком, без исторического описания, визуализации, координат расположения, поручил серьезно заняться этим.

— Странно, что у нас до сих пор этого нет. Но надо когда-то начинать. Делайте! — распорядился глава города.