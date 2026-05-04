Помогают школьным музеям реставрировать экспонаты

Придать первозданный облик предметам, пролежавшим в земле долгие десятилетия, иногда сложно, но улучшить их состояние до коллекционного — задача вполне решаемая.

— В севастопольских школьных музеях хранятся экспонаты, найденные в 60-80-х годах прошлого века. Когда-то люди их нашли и подарили школе. Часто такие предметы ржавые, с остатками земли и складированы в ящиках, — рассказал руководитель общественной организации сохранения исторического наследия «Гренадер» Илья Давыдов.

«Гренадер» третий год подряд реализует проект по сохранению исторической памяти «Севастопольские рассказы». В каждом новом сезоне темы проекта расширяются. Первый год охватывали период Первой обороны Севастополя. Во второй раз — Первой и Второй оборон. В третьей версии — проект посвящен Дням воинской славы, истории России и оборонам Севастополя. Мастер-классы проводят блоками в рамках просветительской работы.

— На первом этапе нашей задачей было обучение представителей школьных музеев реставрации старинных вещей. Потом все переросло в серию мастер-классов. Нас приглашают — мы проводим урок, например, посвященный освобождению Севастополя, а потом — мастер-класс по реставрации, — объяснил И.Давыдов.

По его словам, в школьном музее обучение реставрации начинается с самого доступного навыка — обеспыливания предмета с помощью мягких кистей и пылесоса с регулируемой тягой. Также школьники постигают навыки правильно очищать кожаные предметы от грязи сухим ластиком или специальной губкой, не применяя воду. Укрепляют части осыпающейся бумаги с помощью тонкого слоя метилцеллюлозы или крахмального клея. Занимаются восстановлением географических карт и плакатов. Освоив азы, юные реставраторы способны исправлять деформации бумаги — разглаживать замятые уголки писем через крафт-бумагу утюгом с минимальным нагревом. Кроме этого на мастер-классах учат подготавливать предметы к хранению — изготавливать бескислотные коробки и паспарту, что является профилактической реставрацией.

— Раньше для очистки металлических предметов мы использовали бормашинки. Теперь наша организация получила лазерное оборудование и уже провела пробные мастер-классы по очистке касок, монет и пуговиц. Теперь они готовы для экспонирования, — рассказал о своем техническом прогрессе руководитель НКО.

Всего в Севастополе около десятка школьных музеев. Самыми распространенными предметами в их экспозициях являются монеты, личные вещи солдат — ложки, кружки, каски; элементы обмундирования — пуговицы, пряжки; элементы вооружения. Поэтому мастер-классы по реставрации металла, кожи и дерева всегда собирают полные аудитории.