Пляжи в Крыму должны быть полностью готовы к 1 июня

Более 360 пляжных территорий будут принимать гостей в 2026 году, сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

По словам министра, до 1 мая операторы пляжных территорий должны были завершить первый этап работ по подготовке всей необходимой для высокого курортного сезона инфраструктуры. Сюда входит подготовка спасательных вышек и туалетов, обеспечение водоснабжения и водоотведения, покраска конструкций и ряд других мероприятий.

«И второй блок — это непосредственно полная готовность пляжных территорий, когда матросы-спасатели обучены и находятся на местах, подготовлены медицинские пункты, установлены шезлонги, теневые навесы, подведена вода. Поэтому полная готовность пляжных территорий к приему гостей — до 1 июня 2026 года», — рассказал С.Ганзий в эфире радио «Спутник в Крыму».

Информация о пляжах Крыма размещена на сайте, сообщил турпортал Республики Крым.