На Большой Севастопольской тропе откроют «Тропу Памяти»

К празднику 9 мая планируют открыть новый историко-патриотический маршрут БСТ (Большая Севастопольская тропа), который будет называться «Тропа памяти». Он проходит у села Морозовка.

Об этом 4 мая на аппаратном совещании в правительстве города рассказала руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова. Маршрут проложен в районе действия Севастопольского партизанского отряда.

— Мы работали год над этим проектом вместе с нашими учеными-историками. Собрали информацию о местах, где во время Великой Отечественной войны воевали подростки. Нам очень помогли общественные патриотические организации. Мы скрупулезно выверяли всю информацию и надеемся, что у нас появятся маршруты не только для рекреационного отдыха, но и такие, где можно будет получить информацию об исторических событиях, которые разворачивались на территории Севастополя, — рассказала Ю.Гаврилова.

По ее информации, сегодня Большая Севастопольская тропа насчитывает восемь основных маршрутов и 12 дополнительных. Ее общая продолжительность — около 250 километров, что включает 220 километров пешеходного маршрута, более 20 км — веломаршрутов, а также комплекс маршрутов ВИА Феррата, составляющий около пяти километров. Ю.Гаврилова также сообщила, что на территории Севастопольского лесничества есть 15 мест отдыха, все они находятся в государственной собственности.

— В прошлом году БСТ посетили более 140 тысяч человек. Сейчас инфраструктура включает шесть входных групп по всему маршруту и около двух тысяч информационных знаков и знаков навигации, — продолжила руководитель департамента природных ресурсов и экологии.

В 2025 году было изготовлено 442 информационных табличек, более 200 навигационных столбов, 46 табличек для информационных стендов с полезной информацией.

Несмотря на введение с 1 апреля пожароопасного сезона, ограничений на посещение лесов в Севастополе пока нет.