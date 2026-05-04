Какие законы вступают в силу в мае 2026 года

Расширение поддержки многодетных семей, повышение эффективности работы автошкол и другие законы мая — в материале пресс-службы Государственной Думы РФ.

25 апреля

Льготы при поступлении в вузы для супругов погибших участников СВО

Супруги погибших участников специальной военной операции, не вступившие в новый брак, получили право на бесплатное обучение в пределах отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета.

Бесплатный проезд родственников до места лечения раненых сотрудников Росгвардии

В случае тяжелой болезни сотрудника войск национальной гвардии РФ, в том числе вследствие полученного увечья, двум членам его семьи или близким родственникам оплатят проезд от места их жительства до места нахождения больного и обратно.

1 мая

Обеспечение соцгарантий кочевников

Уточняется порядок подтверждения ведения гражданами России, относящимися к коренным малочисленным народам РФ, кочевого или полукочевого образа жизни для их регистрационного учета. Федеральный орган исполнительной власти, утверждающий его, будет определять Правительство РФ.

6 мая

Финансирование отечественных мультфильмов

Предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Кроме того, уточняются формы государственной поддержки кинематографии. Мера направлена на развитие отечественных студий.

Защита доходов инвалидов и ветеранов от взыскания

Взыскание по исполнительным документам не будет обращаться на компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и услуги, за купленные ветеранами до этой даты протезы и протезно-ортопедические изделия, за расходы на проезд к месту их получения, а также средства, направленные на содержание собак-проводников.

10 мая

Порядок пересмотра судебных актов

Устанавливается, что верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа являются вышестоящими судебными инстанциями в том числе по отношению к мировым судьям, действующим на территории этого региона.

Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа в соответствии с установленной федеральными законами подсудностью рассматривают в том числе дела в качестве суда кассационной инстанции.

22 мая

Расширение поддержки многодетных семей

Многодетные семьи сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату.

28 мая

Уточняются полномочия ЦБ по верификации данных

Банк России будет использовать регистр сведений о населении в целях идентификации граждан в Центральном каталоге кредитных историй, а также для проверки соответствующих сведений.

Повышение эффективности работы автошкол

Вводится перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей. Закон будет способствовать повышению качества их подготовки и поможет снизить аварийность на дорогах.