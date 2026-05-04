К 9 Мая подготовили более 150 мероприятий

В ходе предпраздничных и праздничных дней в Севастополе запланировали проведение научно-практических конференций, выставок, культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также мероприятий на уровне муниципалитетов.

Все началось еще в апреле, когда в ДК села Вишневое стартовал творческий проект «Путь к Победе».

Еще цикл мероприятий проходят в селах Вишневое, Орлиное, Солнечное, Родное, Балаклава, Верхнесадовое, Любимовка, Инкерман. В ходе празднования Дня Победы провели ряд театрализованных проектов, например, «Эшелон Победы».

6-9 мая намечено провести Всероссийскую акцию «Сады Памяти», в рамках которой департаментом природных ресурсов школам будут переданы 150 саженцев.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет онлайн, 9 мая в полдень (по московскому времени) онлайн-шествие начнется официально по всей стране.

Концерт 6 мая запланирован в Севастопольском гериатрическом интернате, выездной концерт будет также организован в Военно-морском госпитале.

На открытых площадках развернут выставки, посвященные 82-й годовщине освобождения Севастополя. Архивом Севастополя подготовлена выставка плакатов «Этот день мы приближали, как могли», она откроется на Приморском бульваре 8 мая.

Традиционное пройдет торжественное захоронение останков освободителей Севастополя. Среди знаковых мероприятий – также фестиваль «Знамена славы» на Сапун-горе. С 4 мая начинаются парады во дворах ветеранов, они будут проходить до 9 мая включительно. В ДКР 8 и 9 мая проведут праздничные концерты для жителей города. В День Победы в нескольких местах будут организованы полевые кухни.