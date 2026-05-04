Делили имущество — нашли револьвер

В Севастополе полиция завершила дознание по уголовному делу в отношении местного жителя, который шесть лет незаконно хранил дома огнестрельное оружие.

Началась история с семейных разборок. 49-летний севастополец развелся. Мирно поделить с бывшей супругой нажитое в браке не удалось. Женщина подала на раздел имущества в суд. Решение было принято не в пользу главы семейства — его обязали выплатить бывшей жене полмиллиона рублей.

Мужчина отдавать деньги не спешил. Поэтому в его квартиру нагрянули судебные приставы — описывать имущество в счет долга. Хозяина не было, дверь вскрыли, а в шкафу среди старых вещей обнаружили предмет, похожий на пистолет. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла находку. Экспертиза подтвердила: это огнестрельное оружие — револьвер, пригодный для стрельбы.

Хозяин квартиры рассказал сотрудникам полиции, что оружие принадлежало его брату. Тот купил револьвер еще в 2012 году на Украине, а в 2016 году он забрал оружие к себе — якобы для безопасности родственника. Хранил без определенной цели, ни разу не стрелял: патронов не было. Но в полицию добровольно не сдал, хотя знал, что его хранение запрещено.

В настоящий момент дознавателем ОМВД России по Гагаринскому району завершено предварительное расследование уголовного дела. За незаконные приобретение и хранение оружие фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.