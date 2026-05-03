Въезд на площадь 50-летия СССР перекроют

Работы по созданию филиала Национального центра «Россия» в Севастополе переходят в активную стадию.

С 4 мая на пл.50-летия СССР начнутся работы по демонтажу кровли и фасада здания бывшего кинотеатра «Россия», поэтому въезд на площадь будет перекрыт, сообщили в пресс-службе правительства города.

Водителям необходимо планировать маршрут с учетом этих изменений.

Также предупреждают пешеходов: не пытайтесь проникнуть за ограждение. Проход по огороженной территории, на которой проводятся работы, — нарушение правил безопасности.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» 1 июля 2024 года. Тогда же глава государства рекомендовал регионам планы создания филиалов центра. Регионы-победители были отобраны по итогам защиты проектов, в которой участвовало 15 субъектов. Так, филиалы национального центра в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе, Рязанской области, Приморском и Красноярском краях должны были открыться до конца 2025 года.