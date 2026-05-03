В Москве проходят Игры детей городов-героев

Участники из 11 городов России и Белоруссии, удостоенных высшей степени отличия за героическую оборону во время Великой Отечественной войны, соревнуются в пяти дисциплинах. Мероприятие, организованное Департаментом спорта города Москвы, объединит юных участников из Санкт-Петербурга, Волгограда, Смоленска, Тулы, Мурманска, Новороссийска, Москвы, Минска, Бреста, Севастополя и Керчи, сообщает ТАСС.

Церемония открытия прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Участникам Игр организовали экскурсию, в ходе которой они познакомились с уникальными экспозициями, посвященными подвигу героев фронта и тыла.

Соревнования в этот день стартовали в пяти дисциплинах. Турниры по настольному теннису и шахматам проходят на Большой спортивной арене «Лужники», а соревнования по легкой атлетике, мини-футболу и многоборью комплекса ГТО — в Северном спортивном центре олимпийского спорткомплекса «Лужники». Помимо соревновательной части, участников ждет насыщенная культурно-историческая программа.

Программа 2 мая также была посвящена историческому наследию России: участники отправились в Александровский сад для возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и корзин с цветами к стелам городов-героев у стены Кремля. Завершатся игры 3 мая церемонией награждения на Большой спортивной арене. Победители и призеры соревнований получат заслуженные награды в официальной обстановке Игр.

Проект призван не только вовлечь подрастающее поколение в регулярные занятия спортом, но и приобщить его к богатому культурно-историческому наследию стран. Кроме того, Игры укрепляют международное сотрудничество и создают дружескую атмосферу, в которой участники соревнований могут свободно общаться и знакомиться друг с другом.