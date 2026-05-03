Набережную Назукина перекрыли от кинотеатра «Родина»

Из-за строительства яхтенной марины в Балаклаве с начала мая до декабря 2027 года ограничен проход и проезд по набережной Назукина от дома №23 (кинотеатр «Родина») в сторону выхода из бухты.

Временное ограничение введено для обеспечения безопасности людей и беспрепятственного проведения строительно-монтажных работ.

Для прохода к пассажирскому причалу маломерных судов на набережной, а также для жителей ул.Историческая через территорию строительной площадки проложили специальную пешеходную галерею. Также для жителей ул.Историческая организован проезд по территории строительной площадки.

Для безопасного выхода к Большой Севастопольской тропе, Балаклавская администрация предлагает пешеходам воспользоваться альтернативным маршрутом: от кинотеатра «Родина» подняться до ул.Кирова.