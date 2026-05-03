На цирковое представление пригласили семьи участников СВО

На арене Севастопольского цирка 2 мая состоялось благотворительное представление. Зрителями программы «Тигры на земле и в воздухе» под руководством Ярослава Запашного стали участники СВО и члены их семей. Для них была создана атмосфера праздника, наполненная вниманием, заботой и яркими эмоциями.

Зрители увидели насыщенную программу с участием заслуженных артистов России и лауреатов международных цирковых фестивалей. На манеже выступали воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы, артисты высшей школы верховой езды, а также дрессированные животные. Особый отклик у публики вызвали выступления дрессированных собак кане-корсо, попугаев и тигров.

Современное световое и звуковое оформление сделало каждое выступление зрелищным и запоминающимся.

С главной задачей благотворительного представления — выразить поддержку и благодарность ветеранам, а также создать для их семей праздник, который оставит восторженные воспоминания, цирковая труппа справилась блестяще.

Благотворительный показ прошел при поддержке ФКП «Росгосцирк» и был приурочен к празднованию Дня Победы.

«Благодарим всех партнеров и участников за вклад в проведение этого важного события», — передала пресс-служба цирка Ярослава Запашного.